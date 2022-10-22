إسرائيل تعلن مقتل فلسطيني نفذ عملية طعن في القدس

وأوضحت القناة العبرية في تفاصيل العملية، أن الإسرائيلي المصاب في القدس يبلغ من العمر (20) عامًا، وقد تعرض لجراح خطيرة في شارع شيشت هيام في القدس، نتيجة الطعن.

وأضافت القناة أن "طواقم نجمة داود الحمراء وصلت إلى مكان الحادث، وقدمت العلاج الأولي للمستوطن، ونقلته إلى مستشفى شعاري تسيديك، وهو يعاني من عدة طعنات في جسده".

وأشارت القناة العبرية إلى أن المستوطن المصاب بجروح خطيرة في عملية الطعن، التي وقعت بالتلة الفرنسية في القدس، تم العثور عليه ملقى على عشب والسكين عالق في ظهره.

وفور وقوع العملية، تم استدعاء العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، حيث قامت هذه القوات بعمليات تمشيط لتحديد مكان المنفذ، قبل العثور عليه.