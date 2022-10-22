إسرائيل تعلن مقتل فلسطيني نفذ عملية طعن في القدس
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن شابًا فلسطينيًا قتل بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تنفيذه عملية طعن، بينما أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة خلال العملية التي نفذت بمدينة القدس.
وذكرت تقارير عبرية مختلفة، أن شابًا فلسطينيًا طعن مستوطنًا إسرائيليًا في مدينة القدس، ولاذ بالفرار إلى منطقة قريبة من حي الشيخ جراح، قبل أن تعثر عليه قوة إسرائيلية خاصة وتقوم بقتله.
وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "قوة خاصة من الشرطة الإسرائيلية قتلت منفذ عملية الطعن لدى فراره تجاه ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح، على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية".
وأوضحت القناة العبرية في تفاصيل العملية، أن الإسرائيلي المصاب في القدس يبلغ من العمر (20) عامًا، وقد تعرض لجراح خطيرة في شارع شيشت هيام في القدس، نتيجة الطعن.
وأضافت القناة أن "طواقم نجمة داود الحمراء وصلت إلى مكان الحادث، وقدمت العلاج الأولي للمستوطن، ونقلته إلى مستشفى شعاري تسيديك، وهو يعاني من عدة طعنات في جسده".
وأشارت القناة العبرية إلى أن المستوطن المصاب بجروح خطيرة في عملية الطعن، التي وقعت بالتلة الفرنسية في القدس، تم العثور عليه ملقى على عشب والسكين عالق في ظهره.
وفور وقوع العملية، تم استدعاء العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، حيث قامت هذه القوات بعمليات تمشيط لتحديد مكان المنفذ، قبل العثور عليه.