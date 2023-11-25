أسيرات محررات لـ"إرم نيوز": السجون الإسرائيلية أصبحت جحيمًا بعد الـ7 من أكتوبر

أبو عجمية: السجون تحولت لجهنم

وقالت الأسيرة المحررة، روضة أبو عجمية، إن "الوضع في السجون بعد السابع من أكتوبر تحولت لجهنم، والطعام رديء للغاية وغير كافٍ، والمياه لم تكن صالحة للشرب، كما أن الاكتظاظ أصبح كبيراً في الغرف والزنازين".

وأوضحت أبو عجمية لـ"إرم نيوز"، أن "مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بعد الحرب بإجراءات قمعية وتفتيشية غير مسبوقة، وتعمدت التعامل بشكل سيئ مع الأسرى والأسيرات"، قائلةً: "كنا نتعرض لحملة قمع انتقامية".

وأضافت: "كان يتم التعامل معنا بشكل وحشي للغاية وبطرق مهينة، ويتم فرض العقوبات والغرامات علينا على أتفه الأسباب"، لافتة إلى أن "الحياة في السجون لا تطاق وزادت صعوبتها عقب الحرب الإسرائيلية في غزة".

وفيما يتعلق بالساعات التي سبقت الإفراج عنها من السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل، قالت أبو عجمية: "أبلغنا بقرار الإفراج قبل ساعات قليلة، وتم التعامل معنا بطريقة مهينة حتى خلال نقلنا لسجن عوفر من أجل الإفراج عنا".