تقرير: إسرائيل ستحصل على خطاب ضمانات أمريكية بشأن الاتفاق البحري مع لبنان

أكد تقرير عبري مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستحصل على خطاب ضمانات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمصالحها الأمنية والاقتصادية من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال التقرير، الذي أعده موقع "واللا" العبري، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستسلم إسرائيل خطاب الضمانات الذي يؤكد التزام الولايات المتحدة بالحقوق الأمنية والاقتصادية لتل أبيب في سيناريو يقرر فيه حزب الله أو طرف آخر تحدي الاتفاقية البحرية".

ونقل عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها، إن "أساس الخطاب هو ضمانات لحماية حقوق إسرائيل الاقتصادية في حقل قانا، إضافة إلى منع عائدات الخزان من الوصول إلى حزب الله، وفقا للعقوبات القائمة من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه وكجزء من الاتفاقية فإن "خط الترسيم الذي وضعته إسرائيل من جانب واحد بعد الانسحاب من لبنان سيعترف به اللبنانيون باعتباره الوضع الراهن"، مضيفا: "لن تكون للبنان أي مطالبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر".

وتابع: "إسرائيل ستتلقى التعويضات المالية من حقل قانا عبر مفاوضاتها مع شركة توتال الفرنسية المطورة لحقل الغاز".

وزاد: "كجزء من الاتفاقية ستحصل تل أبيب على تعويضات من الشركة حتى قبل أن تبدأ في إنتاج الغاز من حقل قانا إضافة إلى العائدات المستقبلية من الإنتاج".

وقال الموقع العبري: "وفقا للاتفاق بين البلدين فإنه ودون اتفاق بين إسرائيل وشركة توتال، فإن لبنان لن يتمكن من تطوير حقل قانا".

يذكر أن مسؤولين في إسرائيل ولبنان أعربوا عن ترحيبهم بمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي قدمها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، للطرفين الليلة الماضية.