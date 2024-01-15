القسام: أطراف في "محور المقاومة" ستوسع ضرباتها ضد إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، "أن أطرافًا عدة في محور المقاومة، أبلغت الحركة بأنها ستوسّع ضرباتها على إسرائيل خلال الأيام المقبلة".

وقال: "أُبلِغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم سيوسعون ضرباتهم للعدو في قادم الأيام".

وجدد المتحدث موقف "حماس" من رفض أي مفاوضات مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار، قائلاً إن "أي حديث قبل وقف العدوان الإسرائيلي لا قيمة له">

وأعلن في هذا السياق أن مصير المخطوفين لدى الحركة في غزة ما زال مجهولاً، وأن عددًا منهم ربما يكونوا قد قُتلوا.