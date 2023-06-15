الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس واشتباكات عنيفة (فيديو)
داهم الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، مدينة نابلس من عدة محاور، تمهيدًا لهدم منزل أحد منفذي العمليات سابقًا.
وأفاد شهود عيان من المنطقة لـ"إرم نيوز"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات مصفحة اقتحمت مدينة نابلس، واشتبكت مع فلسطينيين، وحاصرت منزلًا يعود لعائلة المعتقل أسامة الطويل، بشكل كامل، حيث اعتلى الجنود والقناصة أسطح المنازل المحيطة.
وأوضح الشهود أن صافرات الإنذار دوَّت في نابلس.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين تصدوا للجيش خلال عملية الاقتحام.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة خطيرة جدًا بالرصاص الحي في الرأس، وكذلك إصابة أخرى بالرصاص المطاطي بالرجل والظهر، وعشرات حالات الاختناق بالغاز خلال الاقتحام.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي سيقوم، الليلة، بهدم منزل منفذي عملية شافي شومرون والتي أدت إلى مقتل الجندي إيدو باروخ".