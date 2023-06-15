الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس واشتباكات عنيفة‎‎ (فيديو)

داهم الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، مدينة نابلس من عدة محاور، تمهيدًا لهدم منزل أحد منفذي العمليات سابقًا.

وأفاد شهود عيان من المنطقة لـ"إرم نيوز"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات مصفحة اقتحمت مدينة نابلس، واشتبكت مع فلسطينيين، وحاصرت منزلًا يعود لعائلة المعتقل أسامة الطويل، بشكل كامل، حيث اعتلى الجنود والقناصة أسطح المنازل المحيطة.