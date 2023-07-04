القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم جنين.. ومتحدث عسكري يؤكد استمرار العملية

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مخيم جنين، فيما أكد متحدث عسكري إسرائيلي لشبكة "سي ان ان" أن العملية العسكرية لم تنته بعد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير محلية عن دفع إسرائيل بمدرعات لنقل الجند نحو شمال جنين.

وتداول نشطاء صورا تظهر بداية الانسحاب من المخيم في الوقت الذي لا تزال به القوات الإسرائيلية موجودة في المدينة.