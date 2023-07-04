القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم جنين.. ومتحدث عسكري يؤكد استمرار العملية
أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مخيم جنين، فيما أكد متحدث عسكري إسرائيلي لشبكة "سي ان ان" أن العملية العسكرية لم تنته بعد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير محلية عن دفع إسرائيل بمدرعات لنقل الجند نحو شمال جنين.
وتداول نشطاء صورا تظهر بداية الانسحاب من المخيم في الوقت الذي لا تزال به القوات الإسرائيلية موجودة في المدينة.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من البنى التحتية التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون في جنين؛ وذلك بهدف ردع ومنع العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين.
وأضاف في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة، وعمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة، سنواصل عملياتنا العسكرية طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على الإرهاب، ولن نسمح لمدينة جنين أن تكون ملجأ للإرهاب وسنقضي على الإرهاب أينما حل ونضربه".