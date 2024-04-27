فرنسا تتهم 7 أكراد بتمويل حزب العمال الكردستاني

وجّه قاضي التحقيق المختصّ بقضايا مكافحة الإرهاب اتّهامات إلى سبعة أكراد؛ للاشتباه بتمويلهم حزب العمّال الكردستاني انطلاقا من باريس.

وهؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والستّين عاما، وفقا لمصدر مطّلع على القضية، متهمون بتكوين عصابة إجراميّة إرهابيّة، وتمويل الإرهاب والابتزاز على صلة بعصابة إرهابيّة، وفق ما قال مكتب النيابة الوطنيّة الفرنسيّة لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس".

وقد وُضعوا جميعا تحت المراقبة القضائيّة، خلافًا لطلب مكتب النيابة.

وأشاد المحامي سفيان بن علي، الذي يُدافع عن أحدهم، بـ"قرار مُتناسب" اتّخذه القاضي.

وتُصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيّون حزب العمّال الكردستاني منظمّةً "إرهابيّة".