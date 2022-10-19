العراق يعلن إحباط محاولة هروب 6 "إرهابيين بارزين" للخارج

أعلنت قوات الأمن العراقي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة هروب ستة "إرهابيين بارزين" إلى خارج العراق، بالاعتماد على "معلومات استخباراتية دقيقة".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني "الحكومية"، أنه "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الأمنية في جهاز مكافحة الإرهاب بالسليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، من إحباط محاولة هروب ستة إرهابيين بارزين إلى خارج العراق".