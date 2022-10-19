العراق يعلن إحباط محاولة هروب 6 "إرهابيين بارزين" للخارج
أعلنت قوات الأمن العراقي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة هروب ستة "إرهابيين بارزين" إلى خارج العراق، بالاعتماد على "معلومات استخباراتية دقيقة".
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني "الحكومية"، أنه "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الأمنية في جهاز مكافحة الإرهاب بالسليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، من إحباط محاولة هروب ستة إرهابيين بارزين إلى خارج العراق".
وأضاف البيان أن "العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضحًا في جميع قواطع المسؤولية، وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".
وبالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر التنظيم الإرهابي هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.