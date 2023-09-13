مقتل عسكريين سورييْن إثر هجوم إسرائيلي على طرطوس
قُتل عسكريان سوريان، وأصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".
وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة 6 آخرين بجراح، ووقوع بعض الخسائر المادية".
ولا تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجمات التي تشنها على الأراضي السورية بين الحين والآخر، وفي الغالب تستهدف شحنات أسلحة من إيران إلى حزب الله اللبناني وأماكن تواجد الحزب هناك.