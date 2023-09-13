مقتل عسكريين سورييْن إثر هجوم إسرائيلي على طرطوس

قُتل عسكريان سوريان، وأصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة 6 آخرين بجراح، ووقوع بعض الخسائر المادية".