وسط النيران.. هاتفه ينقذه من كارثة الإسماعيلية

لجأ أحد العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى "كشاف" هاتفه المحمول لطلب النجدة.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يلوح بإضاءة الهاتف من قلب المبنى المشتعل بالنيران.

فيما سمع صوت أحد الموجودين خارج المبنى وهو يشير إلى الرجل الذي كان يقف على شرفة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية التي غطاها الدخان الأسود، وفقا لـ"العربية".

ووقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، أمس الإثنين، وأسفر عن سقوط 38 مصابًا بحسب مصادر طبية.