طقوس تلمودية وضرب فلسطينيين.. اقتحامات واسعة للأقصى في عيد العرش العبري

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مؤكدة أن "ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية "جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها".

وأوضحت السلطة في بيان نشرته على لسان وزارة الخارجية، أن "إسرائيل تنفذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بمدينة القدس".

واعتبرت الخارجية في بيانها أن ما تتعرض له القدس من اقتحامات "يرتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

بدورها، شددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، على أن "تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى يؤكد إصرار الاحتلال على إشعال حرب دينية في كل المنطقة".

‏وأضاف قاسم: "العدوان المستمر على الأقصى سيواجه بمزيد من الفعل المقاوم ولن تكون عملية شعفاط الأخيرة".

وحمل المتحدث باسم حركة "الجهاد الاسلامي" طارق سلمي "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية العدوان الخطير الذي يقع على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين في ساحاته وبداخله".