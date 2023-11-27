نالوا حريتهم بالهدنة.. أطفال فلسطينيون يروون لـ"إرم نيوز" تجاربهم المريرة في الأسر

موعد الحاج: حرموني من العلاج

من بين المفرج عنهم بموجب الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، الطفل موعد الحاج، الذي روى لـ"إرم نيوز" تفاصيل ما حدث معه قائلا: "قام الجيش الإسرائيلي باعتقالي من مدينة أريحا بعد إصابتي بعيار ناري في القدم.. نزفت الكثير من الدماء ومنعوا الإسعاف الفلسطيني من محاولة علاجي، ثم اقتادني الجنود إلى المعتقل وهناك بدأت رحلة علاج أليمة وسط إهمال طبي وألم لا محدود، فيما زاد الإهمال المتعمد بعد السابع من أكتوبر وحرموني من العلاج لأيام متواصلة وفقدت التواصل مع عائلتي والمحامي الخاص بي".

وأضاف الحاج: "عندما سمعت خبر الإفراج عني ضمن صفقة تبادل بكيت كثيرًا لأنني شاهدت أهلي في غزة ينزفون الكثير من الدماء بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على منازلهم، بالإضافة لارتكاب مجازر وعمليات إبادة جماعية بحق السكان هناك".

وقال: "كنّا طوال الوقت داخل المعتقل ندعو ليل نهار بأن تتوقف هذه المجزرة بحق أهلنا في القطاع، ودعونا لهم بالنصر والثبات، فما يحدث هناك لا يمكن أن يتخيله أحد من قتل وجرح آلاف الأطفال وقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها".