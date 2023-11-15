غانتس: قبول هدنة في غزة لن يوقف الحرب حتى تحقيق الأهداف

تناقل الإعلام العبري تصريحات أدلى بها رئيس حزب "معسكر الدولة"، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، اليوم الأربعاء، تطرق خلالها لزوايا متعددة للحرب على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الثاني، ومن أبرزها حديثه بأن قبول الهدنة لا يعني وقف الحرب حتى تحقيق الأهداف.

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلت جزءًا من تصريحات غانتس، حول الحرب؛ إذ قال: "إن الجيش يعمل بصرامة في كل مكان في غزة، حتى في المستشفيات لإزالة الخطر العسكري الذي يهدد إسرائيل والذي يعوق سير العمليات".

وزعم وزير الدفاع السابق، أن الجيش "يقف في الجانب الصحيح من النواحي الأخلاقية رغم ما يحمله الأمر من صعوبات"، مضيفًا: "أفتخر بقدرات جنود الجيش على تقديم العلاج إذا أمكن لهم".

وسألته الصحيفة عن أساليب العمل التي سيباشرها الجيش حين تصل العمليات العسكرية إلى جنوب قطاع غزة، فأجاب: "كلما عملنا في المناطق المختلفة، سنُحذِّر السكان لكي نقلل الإصابات قدر الإمكان".