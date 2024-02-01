وزير الخارجية القطري: كنا أول من طبع العلاقات مع إسرائيل عام 1997

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر هي أول دولة قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 1997 عندما كان هناك "أمل في السلام"، على حدّ وصفه.

تصريح الوزير القطري جاء خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إذْ سُئِل ما إن كان يرى يومًا تقوم فيه قطر بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

الوزير أجاب عن السؤال بالقول: " كان موقف دولة قطر، منذ الأيام الأولى، منذ التسعينيات، منذ أوسلو، هو الأول، الدولة التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عندما كان هناك أمل في السلام، في سنة 1997، وقعنا على البعثات التجارية، لدينا رئيس الوزراء الإسرائيلي يأتي علانية للمرة الأولى، إلى دولة خليجية، وكان في قطر، وتلا ذلك بضع زيارات، وحتى الآن، لا يزال لدينا علاقة العمل هذه".