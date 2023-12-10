إسرائيل تهدد برد عسكري في اليمن لـ"ردع الحوثيين"

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنه إذا لم يتحرك العالم لقمع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.

وأضاف هنغبي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت السبت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.

وقالت الجماعة في بيان "حرصًا منا على سلامة الملاحةِ البحرية نحذرُ جميعَ السفن والشركات من التعاملِ مع الموانئ الإسرائيلية".

وأضافت أن ذلك يأتي بعد "فرض قرارها منع السفن الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعةِ وحرب الإبادةِ الجماعية والحصارِ في غزة".

ويوم الأحد الماضي، كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل أثناء إبحارها في البحر الأحمر.