للمرة الثانية خلال عام.. معسكر أمريكي في الكويت يتعرض للسرقة

تعرّض معسكر رماية للجيش الأمريكي في منطقة "الإديرع" في الكويت، لسرقة 3 حاويات من داخل المعسكر على يد مجهولين.

وتم تأكيد فقدان الحاويات من قبل ضابط في الجيش الأمريكي تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة في البلد الخليجي، سُجلت على إثره قضية بحادثة السرقة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن "رجال الأدلة الجنائية والمباحث انتقلوا إلى موقع السرقة في المعسكر بمنطقة الإديرع في العبدلي، لمعاينة الموقع، وتم على إثر ذلك تعميم أوصاف الحاويات على رجال الشرطة والدوريات".

ولم يكشف المصدر عن محتوى الحاويات المفقودة، وملابسات وتاريخ فقدانها.

وسبق أن تعرض برج مراقبة في ذات المعسكر للسرقة، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021، من قبل مجهولين، تمكنوا من تنفيذ عملية السرقة مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر لتنفيذ عمليتهم والفرار من المكان.

واكتشف ضباط الجيش الأمريكي آنذاك عملية سرقة البرج البالغ ارتفاعه 13 مترًا، أثناء تفقدهم للمعسكر، وقاموا بتقديم بلاغ لمباشرة الجهات الأمنية عمليات البحث والتحري لضبط السارقين.

وتوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر "عريفجان" الواقع في الصحراء، قاعدة مشاة الفرقة الثالثة، معسكر "الدوحة" غرب العاصمة الكويتية، إلى جانب قاعدتي "أحمد الجابر" و"علي السالم" الجويتين، وتضم تلك القواعد آلاف الجنود الأمريكيين.