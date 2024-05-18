كيف علمت إسرائيل بأماكن جثامين أسراها الثلاثة في غزة؟

كشفت قناة عبرية، أن المعلومات الاستخبارية التي قادت إسرائيل لمعرفة موقع جثامين ثلاثة من أسراها في غزة جاءت من خلال التحقيقات التي أجريت مع معتقلين فلسطينيين.

وتزعم المعلومات التي وردت في قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث، اليوم السبت، أن قوات الأمن الإسرائيلية أجرت تحقيقات مع عناصر تابعة لحركة حماس، كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق، وأنهم من أرشدوها إلى موقع الجثامين.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أنها أعادت جثامين: شاني لوك وعاميت بوسكيلا ويتسحاق غيليرنتر.

وأثارت إعادة الجثامين الثلاثة من دون صفقة تبادل، ضجة في إسرائيل، ففي حالة جثماني بوسيكلا وغيليرنتر، كان الاعتقاد السائد حتى العثور عليهما، أنهما مازالا على قيد الحياة.

أما الحالة الثالثة الخاصة بجثمان شاني لوك، التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية، فقد كان من المعروف أنها قُتلت خلال هجوم حركة حماس، ونُقل جثمانها إلى غزة قبل أكثر من 7 أشهر.

وكانت لوك، وهي مشهورة على منصات التواصل ومختصة برسم الوشوم، ظهرت في مقاطع فيديو بينما ينقلها مسلحون على متن سيارة دفع رباعي وقد فارقت الحياة.