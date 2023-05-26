السودان.. ماذا يعني إعلان وزارة الدفاع التعبئة العامة؟

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الجمعة، التعبئة العامة للمواطنين القادرين على حمل السلاح، وذلك لمواجهة قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأهاب وزير الدفاع السوداني، يسين إبراهيم، في بيان، بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم، تأمينًا لأنفسهم والعمل وفق خطط هذه المناطق".

وقال البيان إن "قوات الدعم السريع، تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، وأسر ومطاردة والقبض على معاشيي القوات النظامية".