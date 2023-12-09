موقع أمريكي يهاجم إدارة بايدن: عاجزة عن حماية السفن بالبحر الأحمر

تتعرض سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية لهجمات منتظمة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، لكن إدارة بايدن منشغلة للغاية بالتدخل في تحركات القوات الإسرائيلية والقلق بشأن أوكرانيا، وفق ما ذكر موقع "بلايز ميديا" الأمريكي في تقرير له اليوم السبت.

وقال الموقع: "بينما تتوجس إدارة بايدن من كل حركة تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة، تتعرض الملاحة البحرية والسفن الأمريكية لهجمات من قبل حلفاء حماس الإيرانيين في البحر الأحمر".

و"بشكل عام، تحتاج الولايات المتحدة إلى تخليص مواردها من القيام بمهمة التحكيم في الحروب الأهلية في الشرق الأوسط والتركيز بشكل أكبر على حدود البلاد"، وفق الموقع الذي أشار إلى أن "أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة كان منذ تأسيسها على الدوام يتلخص في إبقاء ممرات الشحن مفتوحة".

وأضاف: "تنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر من أي دولة أخرى بفارق كبير، وتهدر المليارات على عمليات خارج نطاق مصالحها الوطنية والإستراتيجية. وعندما يتعلق الأمر بالتهديد المطلق للأمن القومي المتمثل بقيام وكلاء إيران بإغلاق ممرات الشحن، فإن الحكومة الأمريكية تقف عاجزة عن تحييد المشكلة على الفور".

لم تكن الهجمات الأخيرة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت السفن الأمريكية واختطاف إحدى السفن الدولية في البحر الأحمر أمرا غير متوقع كما يرى الموقع في تقريره، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثيين أصدروا في 14 الشهر الماضي، تحذيرا باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية "بأننا سنغرق سفنكم".