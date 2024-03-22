غوتيريش يحذّر من ازدواجية المعايير بملفي أوكرانيا وغزة

حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، المجتمع الدولي من "ازدواجية المعايير" عند التعامل مع ملفي أوكرانيا وغزة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماع المجلس في بروكسل، حيث ندد غوتيريش بالوضع "الفوضوي في العالم، وحالة الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لغياب المساءلة".

وشدد على أهمية الالتزام "بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وسلامة أراضي الدول، والقانون الإنساني الدولي".

كما أعرب عن أسفه إزاء "عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في غزة" خلال فترة توليه منصب الأمين العام، مشيرًا إلى أن "المبدأ الأساس للقانون الإنساني الدولي هو حماية المدنيين".