روسيا تشدد على أهمية حماية وتشغيل موانئ الحديدة اليمنية

دعت روسيا بشكل مشدد إلى عدم تعريض موانئ الحديدة شمال غرب اليمن لأي إجراءات من شأنها التأثير على تشغيلها السلس، وذلك على خلفية الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، يوم الأحد، القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري.

ووفقاً للحساب الرسمي للسفارة الروسية في اليمن على منصة "إكس"، فإنه جرى خلال اللقاء، مناقشة تفاصيل الأوضاع الخاصة بمحافظة الحديدة وضواحيها، فضلاً عن أنه تم التطرق لمناقشة الجهود الأممية الرامية إلى دفع تسوية سياسية في اليمن.