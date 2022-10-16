البرهان ينفي التوصل لأي تسوية سياسية ثنائية مع أي مكون سوداني



نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، ما يشاع عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.

واستعرض البرهان خلال اجتماع مع كبار الضباط وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة، الموقف السياسي الراهن، وأكد موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية.

وجدد التزام المؤسسة العسكرية بالنأي عن المعترك السياسي، وتمنى أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.

وكان المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، قد توصلا لتفاهمات على مشروع اتفاق يعيد السلطة للمدنيين، على أن يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولًا عن المهام الأمنية والدفاعية.

وقالت تقارير صحفية، إن قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان أكد في اجتماعات مع ممثلين للحرية والتغيير على العودة الكاملة غير المشروطة للحكم المدني، وفق ما سبق وأعلنه عن خروج المؤسسة العسكرية الكامل من الحياة السياسية.

وينتظر أن تتواصل اجتماعات المدنيين مع العسكريين لإكمال الاتفاق على تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.