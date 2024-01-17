ما أهداف ودلالات الهجوم الإيراني على أربيل؟

أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن شن هجمات صاروخية استهدفت "مقر تجسس" إسرائيلي في أربيل بإقليم كردستان شمال العراق، كما هاجم أهدافًا في سوريا بصواريخ باليستية.

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بهذه الهجمات، مطالبةً باتخاذ "موقف صارم" إزاء هذا الانتهاك لسيادة العراق وخصوصًا إقليم كردستان.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي، بسبب الهجوم الصاروخي على بعض مناطق المدينة، وبعد تعرُّض القنصلية الأمريكية في أربيل أيضا لهجوم بصواريخ بعيدة المدى وذات قدرة تدميرية كبيرة، تم استدعاء السفير الإيراني في العراق.

وتظاهر المئات من المواطنين من إقليم كردستان العراق، أمام مكتب الأمم المتحدة في محافظة أربيل، تنديدًا بالهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري على مطار أربيل.