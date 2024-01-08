البرلمان العراقي يستأنف جلساته غدا وسط أزمة انتخاب الرئيس

يعود مجلس النواب العراقي إلى عقد جلساته بدءا من يوم غد الثلاثاء، دون وجود رئيس له، وذلك بعد انتهاء عطلته التشريعية، فيما لا تزال الخلافات مستمرة بين القوى السياسية العراقية بشأن تسمية رئيس جديد للمجلس خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بتهمة التزوير.

وأخفق مجلس النواب العراقي خلال الشهرين الماضيين في عقد أي جلسة لانتخاب رئيس جديد له، إذ لم يحقق النصاب القانوني؛ بسبب مقاطعة أطراف سياسية مختلفة جلساته؛ بهدف عدم طرح أي مرشح قبل أن يحظى بتوافق سياسي بين الأطراف السياسية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات لا تزال مستمرة وقائمة بين الأطراف السياسية بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لا سيما بين القوى السياسية السنية التي هي المعني الأساسي بحسم هذا الملف من خلال التوافق فيما بينها".

وبين الحمامي أنه "رغم عودة مجلس النواب إلى عقد جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية، إلا أن القوى السياسية لم تتوصل إلى أي تفاهم ولا يزال هناك الكثير من المرشحين، ما يصعّب عملية اختيار أي مرشح من قبلها، خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي تريد من القوى السياسية السنية التفاهم فيما بينها على اسم مرشح أو مرشحين حداً أقصى".

وأضاف أن "قضية اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة مجلس النواب يحتاج مزيداً من الوقت، لكن هناك خشية من تأثير هذه الخلافات على عمل البرلمان العراقي التشريعي والرقابي مع بداية فصله التشريعي الجديد، إذ إن أي خلافات سياسية تؤثر على عمله وأدائه".