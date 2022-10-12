لبيد: اتفاق الترسيم مع لبنان "يبعد" احتمال اندلاع مواجهة مع حزب الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء الأربعاء، أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية "يبعد" إمكانية اندلاع نزاع مسلح جديد بين حزب الله اللبناني والدولة العبرية.

وقال لبيد في مؤتمر صحافي في القدس: "هذا الاتفاق يبعد إمكان اندلاع مواجهات مسلحة مع حزب الله. إسرائيل لا تخشى حزب الله، ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بغالبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أمريكية، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ونصت صيغة مشروع الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي أموس هوكستين وسربت للصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما أن قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.

وستحصل شركة توتال الفرنسية على ترخيص للتنقيب عن الغاز في حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية.

وأضاف لبيد أن "حقل كاريش يقع تحت سيادتنا وأي هجوم عليه سيكون تاليا هجوما على إسرائيل، ولن نتردد لحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن حقلنا في الغاز". وأوضح أن "إسرائيل ستتلقى نحو 17% من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج".

ويخوض لبيد حملته للانتخابات التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ويتنافس فيها مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي سبق أن عارض الاتفاق بشدة.

ومساء الثلاثاء، أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن حزبه سيؤيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إذا وافق المسؤولون اللبنانيون على العرض الذي تقدم به الوسيط الأمريكي في المفاوضات.

وأسفرت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله صيف العام 2006 عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، مقابل 160 قتيلا إسرائيليا معظمهم عسكريون.