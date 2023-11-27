بعد الاعتداء على أفراد أمن.. تونس تُوقف 20 مهاجرًا أفريقيًا

أوقفت السلطات التونسية، اليوم الأحد، 20 شخصًا من المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية في محافظة صفاقس جنوب البلاد، وذلك بعد اشتباكات وقعت قبل يومين بين أفراد الأمن وبعض المهاجرين انتهت بحرق سيارة أمنية، وإصابة اثنين من طاقمها.

ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بولاية صفاقس، هشام بن عياد، قوله إن: "قوات الأمن ألقت القبض على 20 شخصًا من جنسيات دول جنوب الصحراء مشتبه بتورطهم في الاعتداء على عدد من أعوان الحرس الوطني وحرق سيارتهم الأمنية، يوم الجمعة الماضي، بمنطقة العامرة من محافظة صفاقس".

وشهدت ولاية صفاقس جنوب تونس، مساء الجمعة، مواجهات بين مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وقوات الأمن، ما أدى إلى حرق سيارة لوحدة من الحرس الوطني وإصابة رجلي أمن.

وبدأت المواجهات بعد حجز قوات الأمن التونسية زوارق معدة للهجرة غير النظامية، فيما تتزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين، سواء من أصحاب الجنسيات الأفريقية أو التونسيين، الوصول إلى السواحل الإيطالية بشكل غير قانوني.

وتعد صفاقس أبرز المحافظات التونسية التي تشهد قدوم المهاجرين من جنسيات أفريقية، إذ تبعد السواحل الإيطالية عن سواحل المدينة بضعة عشرات من الكيلومترات.