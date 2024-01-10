" لتعارفوا".. إطلاق مبادرة عربية لإقامة المعارض في دول أجنبية

وأضاف أن "هذه المعارض تتيح فرصة تسويقية وترويجية واسعة للدول والشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين المشاركين، إضافة إلى اللقاءات الثنائية التي توفرها لأصحاب الأعمال والتي تنتج عنها عادة شراكات تجارية أو استثمارية".

ولفت البيان، إلى أن المعارض "تتضمن إقامة ركن خاص بالتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والفنون ورواد الأعمال والابتكار والاختراع والعلوم الإنسانية، إضافة إلى اجتماعات ثنائية وورش عمل".

وسيجري أيضا، إنشاء منصة رقمية تتيح للأفراد والمشاركين التواصل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، واستكشاف مساحات العرض وتكلفتها وحجز الأجنحة للمشاركة الحضورية أو الافتراضية، بحسب البيان.