إيران عن اغتيال وسام الطويل: "مغامرة خطيرة"

وصفت طهران قيام إسرائيل باغتيال القائد العسكري البارز في ميليشيا حزب الله اللبناني وسام الطويل بأنها "مغامرة خطيرة، وتشكل تهديداً على السلام والأمن الإقليمي والعالمي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن "تحول النظام الصهيوني إلى العمليات الإرهابية سببه الضعف الواضح لهذا النظام وعجزه في البعد العسكري والضربات الموجعة التي تلقتها هيمنته الزائفة في المعارك الميدانية، بما في ذلك في قطاع غزة".

وأضاف أن "استمرار النظام الصهيوني في جرائم الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والانتهاك المتزامن لسيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية، واللجوء العلني لهذا النظام الغاصب إلى الإرهاب المنظم، يشكل خطراً داهماً على السلام والأمن الإقليمي والعالمي".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه "لا شك أن النظام الصهيوني المجرم وداعميه مسؤولون حتماً عن نتائج مثل هذه الأعمال الإرهابية والمغامرة".