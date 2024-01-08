إيران عن اغتيال وسام الطويل: "مغامرة خطيرة"
وصفت طهران قيام إسرائيل باغتيال القائد العسكري البارز في ميليشيا حزب الله اللبناني وسام الطويل بأنها "مغامرة خطيرة، وتشكل تهديداً على السلام والأمن الإقليمي والعالمي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن "تحول النظام الصهيوني إلى العمليات الإرهابية سببه الضعف الواضح لهذا النظام وعجزه في البعد العسكري والضربات الموجعة التي تلقتها هيمنته الزائفة في المعارك الميدانية، بما في ذلك في قطاع غزة".
وأضاف أن "استمرار النظام الصهيوني في جرائم الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والانتهاك المتزامن لسيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية، واللجوء العلني لهذا النظام الغاصب إلى الإرهاب المنظم، يشكل خطراً داهماً على السلام والأمن الإقليمي والعالمي".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه "لا شك أن النظام الصهيوني المجرم وداعميه مسؤولون حتماً عن نتائج مثل هذه الأعمال الإرهابية والمغامرة".
وكثرت التكهنات بشأن مهام الطويل، الملقب بـ"الحاج جواد"، ورتبته العسكرية، لكنها تقاطعت عند كونه قائداً ميدانياً في كتيبة الرضوان، وأحد المسؤولين المباشرين عن إدارة العمليات العسكرية والميدانية لميليشيا حزب الله انطلاقًا من الجنوب.
ويبدو أن اسم وحدة الرضوان مشتق من لقب عماد مغنية أحد أهم القادة العسكريين لحزب الله اللبناني، الذي عُرف بلقب "الحاج رضوان"، واغتيل في انفجار في العاصمة السورية دمشق عام 2008.
وتقول وسائل إعلام إيرانية إن هذه الوحدة مجهزة بأسلحة حديثة وتتمتع بمهارة في العمليات الهجومية.
وقبل نحو أسبوعين، اغتيل الجنرال الإيراني رضى موسوي، المعروف باسم "سيد رضى"، وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني وأبرز المشرفين على دعم ميليشيا حزب الله، بهجوم صاروخي استهدف مقر إقامته في دمشق، كذلك شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت، وهي معقل ميليشيا الحزب، اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، قبل أيام، ما رفع وتيرة الخشية من خطر تصعيد الحرب في المنطقة.