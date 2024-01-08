حرب غزة تضع بايدن في مأزق مع الناخبين الشباب

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطر تخلي الناخبين الشباب عن دعمه في الانتخابات التي ستجري العام الحالي؛ بسبب تعامل إدارته مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي أشارت إلى أن بادين استطاع كسب الشباب لصالحه في الانتخابات الماضية من بوابة قضية التغير المناخي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "الطلبة الأمريكيين الذين حشدوا الدعم لبايدن بانتخابات 2020، كانوا يشعرون بالسعادة تجاه ذلك، للمضي قدما في قضايا التغير المناخي، لكنهم يشعرون الآن بخيبة الأمل من بايدن مع استمرار حرب غزة".

ونقلت الصحيفة عن ناشطة طلابية تدعى إليز جوشي والتي حشدت الشباب لدعم بايدن في الانتخابات الرئاسية السابقة قولها: "إن تعامل البيت الأبيض الحالي مع الوضع في فلسطين يؤدي إلى نفور الشباب من الانتخابات، وهم ذات التركيبة السكانية التي سيحتاجها بايدن للفوز بإعادة انتخابه في 2024".

وأضافت جوشي: "نحن جيل يشعر بالرعب، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في الإدلاء بأصواتهم لصالح هذه الإدارة نتيجة لأفعالها في غزة.. إذا كان الديمقراطيون يعتقدون أن سجلهم المناخي سيكون كافيًا للتصويت لهم، فإنهم يخطئون في تقدير كيف ينظر الشباب إلى ما تقوم به الإدارة الحالية بشأن المناخ في المقام الأول".

ويوصف بايدن من قبل الشباب أحيانًا كما تقول الصحيفة، بأنه "رئيس المناخ" لتوقيعه على قانون الحد من التضخم (IRA)، وهو أكبر استثمار في الطاقة النظيفة في التاريخ الأمريكي، متطرقة في المقابل، إلى أن العديد من الشباب الأمريكي يركزون أيضا على مخصصات النفط والغاز ضمن هذا القانون، وعدم رغبة بايدن في إعلان حالة الطوارئ المناخية.