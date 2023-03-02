السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن باعتقال مسؤول إسرائيلي طالب بإحراق بلدة "حوارة"

طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية باعتقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الذي يزور واشنطن حاليًّا، على خلفية تصريحاته التي طالب فيها بإحراق بلدة فلسطينية شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "نطالب الإدارة الأمريكية باعتقال نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية دافيد بن تصيون، باعتباره صاحب الدعوة الأصلية لحرق بلدة حوارة ومحوها من الوجود".

وأكدت أن المسؤول الإسرائيلي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا، مشيرة إلى أنه "يجب اعتقاله بدلاً من مطالبة الإدارة الأمريكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتذار عن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حول حوارة أيضًا".