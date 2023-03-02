السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن باعتقال مسؤول إسرائيلي طالب بإحراق بلدة "حوارة"
طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية باعتقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الذي يزور واشنطن حاليًّا، على خلفية تصريحاته التي طالب فيها بإحراق بلدة فلسطينية شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "نطالب الإدارة الأمريكية باعتقال نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية دافيد بن تصيون، باعتباره صاحب الدعوة الأصلية لحرق بلدة حوارة ومحوها من الوجود".
وأكدت أن المسؤول الإسرائيلي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا، مشيرة إلى أنه "يجب اعتقاله بدلاً من مطالبة الإدارة الأمريكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتذار عن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حول حوارة أيضًا".
وأضافت: "وجب على الإدارة الأمريكية اعتقال الصاحب الأصلي لتلك المقولة والمتواجد في أمريكا حاليًّا للترويج للاستيطان غير الشرعي وغير القانوني على أرض دولة فلسطين المحتلة".
والأربعاء، صرح سموتريتش، بأنه يعتقد أنه "يجب محو بلدة حوارة من الوجود.. يجب على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس الأفراد"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على "حوارة".
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى محو حوارة عن الوجود "إرهابية وعنصرية"، مؤكدًا أنها "تحمل نذر تصعيد خطير ضد الفلسطينيين".
وشدد أشتية، في بيان على أن "تصريحات الوزير الإسرائيلي وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكل تحريضًا رسميًّا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين الفلسطينيين".
ودعا أشتية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجميع المنظمات الدولية، "لإدانة تلك التصريحات، وتفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب".
من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "دعوة سموتريتش، إلى مسح حوارة عن الوجود، تتطلب من المنظمات الدولية الحقوقية "محاكمة هذا الإرهابي بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول حوارة "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".
وطالب برايس، رئيس الوزراء الإسرائيلي وغيره من كبار المسؤولين هناك إلى التنصل علنًا من تصريحات وزير المالية.