تل أبيب وواشنطن تقودان جهودا لمنع إصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو

تبذل السلطات الإسرائيلية جهودا منسقة، لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.

كما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بذل جهودا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت تقارير كشفت أن من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب؛ إذ عبر نتنياهو عن "قلقه الشديد" بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده. وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع، وفق التوقعات.

ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت، وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

ومن المتوقع أن يكون التركيز الأساسي لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل "تعمدت تجويع الفلسطينيين في غزة."