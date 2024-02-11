وول ستريت جورنال: مصر تلوّح بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل بسبب رفح

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين مصريين، إن القاهرة أرسلت تحذيرات لتل أبيب مفادها أن أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح تتسبب بحركة نزوح باتجاه الأراضي المصرية، ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين البلدين.

وتطرقت الصحيفة إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 تُحدد عدد القوات المصرية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء، رغم أن إسرائيل وافقت في الماضي على أن تتجاوز مصر هذا العدد لمحاربة المتشددين في سيناء.

وبحسب ما ذكر المسؤولون المصريون لـ"وول ستريت جورنال"، فقد قام وفد مصري رفيع بزيارة تل أبيب الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول الوضع في رفح، وخلال المحادثات حاول الإسرائيليون إقناع المصريين بالموافقة على بعض التعاون فيما يتعلق بالغزو البري لرفح، وهو ما يرفضه المسؤولون المصريون.