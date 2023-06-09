في الجنينة والأبيض.. مرضى الكلى آخر ضحايا الحرب السودانية

وقال محمد أحمد الدويخ، أحد سكان مدينة الأبيض، لـ"إرم نيوز" إن المدينة تتعرض لحصار شبه كامل من قبل قوات الدعم السريع التي تسيطر على الطرق الرئسية التي تقود من وإلى المدينة، ما أدى إلى تعطل الحركة.

وأشار إلى أن مظاهر الحياة غابت تماما عن المدينة، حيث أغلقت الأسواق والمؤسسات، واحتمى السكان بمنازلهم، بينما نشطت عصابات النهب المسلح في الشوارع والمناطق المجاورة.

من جهتها قالت اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان، في بيان الجمعة، إن مدينة الأبيض حاضرة ولاية شـمال كــردفان، تعاني من حصار تفرضه قـوات عــسكرية من كل الــجهات، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي والصحي لمواطني المدينة.

وأكد البيان نفاد معظم المواد التموينية من الأسواق، ما سيقود الى كارثة غذائية وشيكة اذا لم يتم إيصال المواد الغذائية، مشيرا إلى تعرض مباني منظمة الغذاء العالمي (WFP) ، للسرقة حيث سرقت مخازن الأمن الغذائي وثلاث عربات تابعة للمنظمة وعربة وقود.