الهند تدعو لضمان عدم تمدد الصراع بين إسرائيل وحماس‎

حث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، على فعل كل ما يلزم لضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى صراع أوسع.

وأشار مودي، خلال افتتاح قمة عبر الإنترنت لدول مجموعة العشرين التي ترأسها الهند حاليا، إلى أن انعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا مبعث قلق.

واستضاف مودي القمة لاستعراض التقدم المحرز الذي يتعلق بمقترحات السياسة والأهداف المعلنة في القمة السنوية لمجموعة العشرين، التي نُظمت في نيودلهي في أيلول/ سبتمبر، ولتحديد سبل تسريع المضي قدما نحو تحقيق الأهداف.

وخيّمت ظلال الحرب الروسية في أوكرانيا على الاجتماع، إلا أن أعضاء المجموعة تجاوزوا الخلافات العميقة بينهم حول الحرب لإصدار وثيقة بالإجماع والمضي قدما في موضوعات مثل إجراء تعديلات شاملة على مؤسسات مثل البنك الدولي.

وحضر قمة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وآخرون.