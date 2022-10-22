عون والأسد يبحثان ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا
قال مسؤول لبناني، اليوم السبت، إن الرئيس ميشال عون أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، خلال محادثات ثنائية، حرص لبنان على "بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية"، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية أن تفاصيل الاتفاق لم يتم بحثها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين، نافية تقارير إعلامية تحدثت عن التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود بين البلدين.
ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن "إالرئيس الأسد أكد للرئيس عون أنه يمكن أن يتم التواصل بين وزارتي الخارجية في البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".
وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بينهما العام الماضي بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له، وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.
وقال عون في وقت سابق إن ترسيم الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، العدو القديم، بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية على مدى سنوات.
وتنتهي رئاسة عون للبنان، الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وأخفق مجلس النواب خلال 3 جلسات في انتخاب خلف لعون.
وحصل الأسد على فترة رئاسية أخرى مدتها 7 سنوات العام الماضي في انتخابات انتقدتها المعارضة السورية والغرب بوصفها "مهزلة".
وأجريت الانتخابات بعد أن استعادت الحكومة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي خسرتها أمام قوات المعارضة في الصراع الذي اندلع في عام 2011.