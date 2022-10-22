عون والأسد يبحثان ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا

قال مسؤول لبناني، اليوم السبت، إن الرئيس ميشال عون أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، خلال محادثات ثنائية، حرص لبنان على "بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية أن تفاصيل الاتفاق لم يتم بحثها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين، نافية تقارير إعلامية تحدثت عن التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود بين البلدين.

ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن "إالرئيس الأسد أكد للرئيس عون أنه يمكن أن يتم التواصل بين وزارتي الخارجية في البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".