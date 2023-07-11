بعد دعوتهم لاجتماع.. الحوثيون يختطفون 200 قاضٍ في صنعاء

كشفت وسائل إعلام محلية في اليمن، اليوم الاثنين، عن اختطاف مليشيات الحوثي 200 قاض أثناء حضورهم لعقد اجتماع في معهد القضاء بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقال مصدر قضائي يمني، إن مليشيات الحوثيين استدعت السبت الماضي 200 قاض لحضور اجتماع في معهد القضاء بصنعاء، وصادرت هواتفهم المحمولة فور وصولهم، وأدخلتهم "دورة طائفية" مغلقة، ضمن سلسلة الدورات التي تقيمها المليشيات لتعميم أفكارها على كل شاغلي وظائف الدولة.

وذكر المصدر في تصريح لموقع "المصدر أونلاين" المحلي، أن عملية اختطاف القضاة ما زالت مستمرة وهم ممنوعون عن التواصل مع أهاليهم.

ونقل الموقع المحلي عن عائلة أحد القضاة، قلقها وعدم معرفتها بمصيره، خاصة وأن الحوثيين لم يسمحوا لهم بالتواصل مع قريبهم المحتجز في معهد القضاء بصنعاء.