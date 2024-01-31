اتهام الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين قتلى في غزة

عادت قضية سرقة الجيش الإسرائيلي لأعضاء حيوية من جثامين قتلى فلسطينيين في غزة إلى الواجهة من جديد، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واتهم مسؤول في القطاع الصحي الفلسطيني الجيش الإسرائيلي بالإقدام على سرقة الأعضاء الحيوية من بعض الجثامين التي سلمها أمس الثلاثاء لقتلى مجهولي الهوية.

وسلم الجيش الإسرائيلي، جثامين 100 فلسطيني عبر شاحنة في معبر كرم أبوسالم بين قطاع غزة وإسرائيل، قبل أن يتم دفنها في مقبرة جماعية غرب مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.