للمرة الثالثة.. إنزال مساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "إنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مساء الخميس، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76".

ووفق الوكالة، "تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها".

وذكرت "بترا"، أن القوات المسلحة الأردنية "كانت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قد سيرت جسراً جوياً بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم".

