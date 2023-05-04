مأساة أطباء السودان في ظل الحرب (صور)

مأساة حقيقية يعيشها أطباء السودان في عدد من مستشفيات العاصمة الخرطوم، بعد أن تقطَّعت بهم السبل، وأعاقت المحاذير الأمنية حركتهم، وأجبروا على البقاء داخل المراكز الصحية وهم يؤدون واجبهم المهني حاملين أرواحهم على أكفّهم.

فمنذ بدء العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/أبريل الماضي، ظلت مجموعة من الأطباء تقبع في المستشفيات يعالجون المرضى وجرحى الحرب ليلَ نهار دون أي مناوبة من زملائهم، في ظل ظروف شديدة التعقيد جعلت حتى من أمر تبديل ثيابهم أمرًا مستحيلًا لأيام عدة.