تزامنا مع زيارة مسؤولة أمريكية.. إسرائيل تعتزم المصادقة على آلاف المستوطنات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المجلس الأعلى للتخطيط نشر جدول أعماله الذي ستصادق الحكومة الإسرائيلية بموجبه على خطط لبناء 4560 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الأحد، إلى تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وسط توقعات بأن يلقي إعلان إسرائيل بالمصادقة على وحدات استيطانية جديدة بظلاله على نتائج الزيارة.

وأعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن باربرا ليف ستلتقي مسؤولين إسرائيليين في القدس لبحث توسيع نطاق اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، كما ستلتقي مسؤولين من الجانب الفلسطيني لبحث الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من رفض الجانب الفلسطيني حضور الاجتماع الخماسي الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية على خلفية القرار الإسرائيلي بشأن الوحدات الاستيطانية الجديدة.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الخماسي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في فبراير/ شباط الماضي.

وتأتي الموافقة على بناء 4560 وحدة استيطانية جديدة، بعد إلغاء قانون "خطة الانفصال" ونقل البؤرة الاستيطانية "حرميش" إلى أراضٍ فلسطينية مصادرة، وهي خطوات أثارت انتقادات من الولايات المتحدة وصلت إلى حد استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن لإجراء محادثة.