إسرائيل تسعى إلى استبدال عمال البناء الفلسطينيين بهنود

يسعى قطاع البناء في إسرائيل إلى استبدال نحو 100 ألف عامل فلسطيني بآخرين من الهند، وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تباطؤًا ويعاني من نقص حادٍ في الأيدي العاملة على وقع حرب غزة.

وتطرقت الصحيفة إلى تقرير لشبكة صوت أمريكا (VOA) من الضفة الغربية، جاء فيه أن "صناعة البناء الإسرائيلية طلبت من سلطات تل أبيب السماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف عامل هندي ليحلّوا محل الفلسطينيين، لا سيما مع تمتع الهند بعلاقات قوية مع إسرائيل.

وقال نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل حاييم فيغلين: "نحن نتفاوض الآن مع الهند.. وننتظر قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة، ونأمل في إشراك ما بين 50 إلى 100 ألف عامل من الهند حتى نتمكن من إدارة القطاع بأكمله وإعادته إلى طبيعته.. نحن في حالة حرب، والعمال الفلسطينيون الذين يشكلون حوالي 25% من مواردنا البشرية في قطاع البناء لا يأتون، ولا يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل".

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن الحكومة الهندية أبرمت، في شهر مايو الماضي، اتفاقية ثنائية مع إسرائيل لتسهيل هجرة 42 ألف عامل هندي، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت، كان من المقرر أن يشارك 34 ألف عامل هندي في البناء، و8 آلاف آخرين لتلبية احتياجات التمريض.