اقتحامات إسرائيلية في الضفة والقدس ومستوطنون يحرقون حقولًا بنابلس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات اسرائيلية اقتحمت قرية رمانة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وأوقفت المركبات وفتشتها، ما أدى لإعاقة تحركات المواطنين.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت، كذلك، قرية الجلمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

ووفق المصدر ذاته، أحرق مستوطنون، اليوم، حقولًا زراعية في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت عن رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح قوله إن "مستوطنين من مستوطنة " يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين أضرموا النار في الأراضي المزروعة بالأشجار، في الجهة الشرقية من البلدة.

وأشار صالح إلى أن "هذه الأراضي محاذية لمستوطنة "يتسهار"، ويصعب على الأهالي الوصول إليها".

من جهته، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال، من خلال الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، ووقف الإجراءات الأحادية كافة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد اشتية، خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، على "أهمية العمل لخلق حراك دولي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".