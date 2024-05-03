فرنسا.. الشرطة تقتحم جامعة "سيانس بو" والحكومة تتوعد بـ"الحزم" (فيديو)

دخلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، المبنى الرئيسي لجامعة سيانس بو في وسط باريس؛ حيث تعتصم مجموعة من الطلاب الغاضبين من الحرب في غزة، وفق ما أوردت رويترز.

وأكد طالب داخل الجامعة أن الشرطة تضيّق الخناق على المحتجين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة تحاول إخلاء الموقع.