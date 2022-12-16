العراق.. مقتل طفلين بانفجار لغم من مخلفات داعش في نينوى
لقي طفلان عراقيان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر انفجار لغم في محافظة نينوى، شمالي البلاد.
وذكر مصدر أمني لـ"إرم نيوز" أن "لغما من مخلفات تنظيم داعش انفجر في قرية عمر قابجي، شرقي مدينة الموصل، مما أدى إلى مقتل طفلين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الأطفال كانوا يعبثون باللغم قبل أن ينفجر"، لافتا إلى أن "سكان القرية هرعوا نحو موقع الحادث لمساعدة الضحايا، فيما وصلت قوة أمنية كذلك، ونقلت الضحايا إلى المستشفى".
وعلى الرغم من تحرير محافظة نينوى من تنظيم "داعش" عام 2017 إلا أنها لا تزال تعاني من فقد أرواح العديد من مواطنيها جراء المخلفات الحربية التي زرعها التنظيم خلال فترة سيطرته على المحافظة التي امتدت لـ 3 أعوام.
وكانت إحصائية للأمم المتحدة قد أكدت أن مئة طفل قتلوا أو أصيبوا خلال عام 2021، جراء انفجار ألغام ومتفجرات من مخلفات الحروب في العراق.
وتشير إحصائيات وزارة البيئة العراقية إلى أن المساحة التي تنتشر فيها العبوات الناسفة تصل إلى 62 كيلو مترا مربعا في محافظة نينوى، فضلا عن أن بعض الأقضية مثل البعاج لم يكتمل مسحها بسبب أوضاعها الأمنية، وغياب الخارطة الكاملة عن نسب الألغام فيها، وفق تصريحات رسمية.
وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" من مخاطر الألغام والمخلفات الحربية على الأطفال في العراق، فيما طالبت بتوسيع عمليات البحث، وتكثيف جهود مكافحة تلك الألغام.