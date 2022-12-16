العراق.. مقتل طفلين بانفجار لغم من مخلفات داعش في نينوى

لقي طفلان عراقيان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر انفجار لغم في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وذكر مصدر أمني لـ"إرم نيوز" أن "لغما من مخلفات تنظيم داعش انفجر في قرية عمر قابجي، شرقي مدينة الموصل، مما أدى إلى مقتل طفلين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الأطفال كانوا يعبثون باللغم قبل أن ينفجر"، لافتا إلى أن "سكان القرية هرعوا نحو موقع الحادث لمساعدة الضحايا، فيما وصلت قوة أمنية كذلك، ونقلت الضحايا إلى المستشفى".