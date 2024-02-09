الأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين من رفح
قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل البحث عن سبيل لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المنطقة، والتغلب على آخر مقاتلي حركة حماس.
وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح المكتظة بحوالي مليون فلسطيني نازح، وبدء عملية عسكرية للقضاء على حماس.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "من الواضح أن عملية عسكرية ضخمة في رفح تجبرنا على إخلاء المدنيين من منطقة القتال".
بدورها، دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات نتنياهو، وقالت إنها "تشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".