الاتحاد الدولي للتنس يقترح حزمة من الإصلاحات في كأس ديفيز وكأس الاتحاد

اقترح الاتحاد الدولي للتنس (آي تي إف) اليوم الخميس، حزمة كبيرة من الإصلاحات بهدف تسريع إيقاع اللعبة وإضفاء مزيد من الإثارة والتشويق لمبارياتها.

ومن بين الإصلاحات التي اقترحها الاتحاد، تغيير النظام الحالي لمباريات الفردي ببطولة كأس ديفيز لفرق الرجال، لتقام من ثلاث مجموعات بدلا من خمسة، بدءا من العام المقبل.

ومازالت المقترحات المطروحة من قبل ديفيد هاجيرتي، رئيس الاتحاد الدولي للتنس، بحاجة للتصويت عليها من قبل الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوي للاتحاد، الذي سيعقد بمدينة هو تشي منه الفيتنامية في الرابع من آب/أغسطس المقبل.

ويعتقد الاتحاد أن إجراء تعديلات شاملة في قوانين اللعبة “سيعزز بشكل كبير من المسابقات الرئيسية الكبرى التي ينظمها، فيما يتعلق باللاعبين والمتفرجين والبث التليفزيوني والشركاء والاتحادات الأهلية”.

وبخلاف تقليل مدة مباريات بطولة كأس ديفيز للرجال، فهناك عدة مقترحات أخرى بانتظار الحصول على الضوء الأخضر لإقرارها خاصة بالمسابقة، وكذلك ببطولة كأس الاتحاد لفرق السيدات.

وتتمثل المقترحات الأخرى في دمج الدور النهائي لكأس ديفيز مع الدور النهائي لكأس الاتحاد تحت مسمى كأس العالم للتنس.

وقال هاجيرتي “لقد وعدنا بالتغيير، ونجري بالفعل تغييرا من خلال حزمة من الإصلاحات الهامة”.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للتنس “إن الحصول على عام آخر لبناء توافق حول إقامة نهائيات كأس العالم للتنس سوف تسمح لنا بوضع اللمسات الأخيرة على أقوى توصية يتم تقديمها للجمعية العامة”.

وأضاف “نعمل مع جميع الشخصيات الرئيسية في عالم التنس للتوصل إلى أفضل الحلول للعبة التنس، وسوف تدر بطولة كأس العالم عائدات جديدة وضخمة ليُعاد استثمارها في هذه الرياضة من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي”.

ومن المقرر أن تدخل بطولة كأس العالم في أجندة بطولات التنس عام 2019.