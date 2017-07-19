شاهد.. دراج بولندي ينشر صورة “مرعبة” لساقيه في سباق فرنسا

كشف الدراج البولندي باول بولغانسكي عن ما تعرضت له ساقاه من تغييرات جراء مشاركته في المرحلة الـ 16 لسباق فرنسا للدراجات عبر صورة “مرعبة” بثها على حسابه في إنستغرام عقب نهاية المرحلة، يوم الثلاثاء.

وبث متسابق فريق بورا – هانسغروه الألماني صورة لأوعية دموية بارزة وكثيرة في قدميه بعد خوض مرحلة صعبة في أبرز سباقات الدراجات في العالم.

وظهرت الأوردة ضخمة ومتشعبة من خلال صورة التقطها بولغانسكي لنفسه تظهر السروال الذي ارتداه خلال المرحلة وأسفله بداية من فخذه وحتى قدميه سلسلة متشعبة من الأوردة والأوعية الدموية البارزة في الجلد.

وعلق المتسابق البولندي على الصورة، قائلًا: “بعد 16 مرحلة في سباق فرنسا أعتقد أن ساقاي تبدوان متعبتان قليلًا”.

وزاد الأسترالي مايكل ماثيوز من فرصه في اقتناص صدارة لائحة نقاط التصنيف في السباق مع انتزاعه الفوز بالمرحلة الـ16، والتي امتدت لمسافة 165 كيلومترًا من لو بوي أون فوليه وحتى رومان سور ايزير وذلك بعد أن قاتل فريقه صن ويب لإبقاء مارسيل كيتل، صاحب القميص الأخضر خارج إطار المنافسة.

وتتسبب ممارسة رياضة الدرجات في مشاكل عديدة للساقين والقدمين وكذلك الخصيتين نظرًا للبقاء على الدراجة لفترات طويلة وبذل مجهود شاق خاصة في المراحل الجبلية من السباقات.

وتبدل وضع فريق بورا-هانسغروه بعد استبعاد بطل العالم وقائد الفريق بيتر ساغان من السباق بعد حادثة وقعت في المرحلة الرابعة.