أمريكا تستبعد نجوم NBA من المشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال السلة 2019

المصدر: كولورادو – إرم نيوز

أعلنت الهيئة المشرفة على المنتخبات الوطنية الأمريكية لكرة السلة أنها لن تستعين بلاعبي الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأمريكي (إن بي إيه) خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للسلة 2019.

وبسبب النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين، ستستعين الولايات المتحدة الأمريكية بلاعبين محترفين في دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير، حسبما أعلنت الهيئة المشرفة على المنتخبات الوطنية الأمريكية لكرة السلة.

ويشبه النظام الجديد للتصفيات المؤهلة لمونديال السلة نظيره المتبع في تصفيات مونديال كرة القدم، الذي يشهد منافسات بين منتخبات القارة الواحدة.

ويتكون نظام التصفيات الجديد لمونديال السلة من ست مراحل في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر2017 وشباط/فبراير2019، يلعب خلالها كل منتخب مباراتين ذهابا وعودة في كل مرحلة.

وسيتأهل من هذه التصفيات القارية 31 منتخبا للمشاركة في مونديال 2019 بجانب الصين البلد المضيف.

وتخوض أمريكا تصفيات القارة الأمريكية، التي تجمع 16 منتخبا، يتأهل منها سبعة منتخبات للمونديال الآسيوي.