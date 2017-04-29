فيراري يواصل هيمنته في التجارب الحرة لسباق فورمولا الروسي

المصدر: سوتشي – إرم نيوز

واصل فريق فيراري، اليوم السبت، هيمنته على التجارب الحرة لسباق جائزة روسيا الكبرى والمقررة إقامته، غدا الأحد، ضمن فعاليات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتصدر الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، التجربة الحرة الثالثة، اليوم السبت، حيث سجل أفضل زمن للفة على مضمار “سوتشي أوتودروم” البالغ طوله 848ر5 كيلومتر قاطعا المسافة في دقيقة واحدة و001ر34 ثانية بفارق 337ر0 ثانية عن زميله الفنلندي كيمي رايكونن الذي احتل المركز الثاني.

ومنح فيتيل ورايكونن فريقهما آمالا عريضة في صدارة التجربة الرسمية للسباق اليوم والانطلاق من المركز الأول في سباق غد للمرة الأولى في سباقات فورمولا-1 منذ سباق سنغافورة العام 2015 .

وكانا سائقا فيراري تبادلا الصدارة في التجارب الحرة الأولى والثانية أمس الجمعة. ورغم الزيادة الواضحة في سرعة فريق مرسيدس خلال التجربة الحرة الأولى اليوم ، فشل الفريق في التخلص تماما من الفجوة مع فيراري.

وحل فالتيري بوتاس في المركز الثالث بالتجربة الحرة الثالثة اليوم وجاء البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع.

ويتصدر فيتيل الترتيب العام للبطولة حتى الآن برصيد 68 نقطة بعد فوزه بسباقي أستراليا والبحرين، فيما يحتل هاميلتون سائف مرسيدس المركز الثاني برصيد 61 نقطة بعد فوزه بسباق شنغهاي كما يأتي بوتاس ثالثا برصيد 38 نقطة.