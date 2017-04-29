لاعب رغبي مهدد بالإيقاف مدى الحياة.. تعرف على السبب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أصيب عالم رياضة الرغبي بفرنسا بصدمة كبيرة، بعد الاعتداء الذي تعرض له أحد الحكام خلال لقاءات كأس فرنسا من قبل لاعب رفض قراره بالخروج لفترة بعد ارتكابه مخالفة عنيفة.

وجرى الحادث خلال لقاء جمع بين فريقي سانت إيستيف وتولوز، في إطار كأس فرنسا وقام اللاعب الذي لم تكشف وسائل الإعلام الفرنسية عن اسمه بضرب بنيامين كاستي، حكم اللقاء، بلكمة قوية سقط إثرها على الأرض دون حراك ونقل على وجه السرعة للمستشفى، حيث أصيب في فكه ووجهه.

وجاء اعتداء اللاعب الشاب على الحكم بعدما أمره بالخروج لفترة من اللقاء، حسب قوانين الرغبي، حين يرتكب اللاعب مخالفة خشنة، لكن اللاعب لم يتقبل الأمر وهاجم الحكم ثم لاعبًا منافسًا.

وفي مثل هذه الحالات يتم إيقاف اللاعب مدى الحياة في فرنسا، وهو القرار الذي ينتظر المعتدي.

يذكر أن الحكم بنيامين كاستي هو شقيق الدولي الفرنسي ريمي كاستي، نجم وقائد فريق دراغون كاتالان.